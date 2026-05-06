ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥの子ども好きのメンバーから生まれた８人組ユニット「ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹ」が６日、東京・立川ガーデンシアターで「ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹ ＳＨＯＷ ２０２６〜かぜのふね〜」を開催した。サプライズでお笑い芸人の小島よしおが登場。会場は歓喜に包まれた。

笑顔の花が咲き続けた。主役は会場に訪れた子どもから大人までの全世代のファン。リーダーのＥＸＩＬＥ ＴＥＴＳＵＹＡは「みんなで愛をもって楽しんでいきたい」と叫ぶと、２月から新加入した中務裕太も「僕たちも全力をふりしぼってやるのでよろしくお願いします」と呼びかけた。

「音楽とダンスで子どもたちを笑顔にしたい」との思いで２３年６月に、ＴＥＴＳＵＹＡの呼び掛けで活動を開始。音楽とダンスで日本各地を巡り、子どもたちの夢を応援するための活動を行ってきた。この日も、客席前方には子どものためのエリアを用意するなど、誰もが楽しめる会場作りを心がけＴＥＴＳＵＹＡも「すごくいい形にできた」と充実感を漂わせた。

子どもたちの人気者もステージに華を添えた。小島がステージ姿を現すと、この日一番の歓声が起きた。ステージを縦横無尽に動きながら、自身も参加した「ＥＸＩＬＥ Ｂ おっぱっぴー〜風の船（ｆｅａｔ．小島よしお）」をライブ初披露。アーティストとライブでコラボしたのは約１０年ぶりだった小島は、「そんなの関係ねぇ〜」や「おっぱっぴー」などの持ちギャグもメンバーと共に披露した。

緊張したという小島は「みんなと何回か会って稽古もあったんですけど、俺は元々ＥＸＩＬＥ Ｂ ＨＡＰＰＹだったんじゃないかと思ったぐらいのなじみ感がある」と手応え。最後には観客全員とショートコントも行うなど笑顔の空間を作り出した。

約１時間半で「ＭＯＲＮＩＮＧ ＳＵＮ」など全１８曲をパフォーマンス。ＴＥＴＳＵＹＡは声が枯れてしまうほど全力でやりきった。８月には東京・お台場での単独公演、１０月にはグループ初のアルバムの発売も決定。中島颯太は「必ずまたやりましょう」とファンや子どもたちと約束した。会場を「ＨＡＰＰＹ」な空間に彩った８人は様々な思いを乗せて進み続ける。