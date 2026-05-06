高校野球の春季山梨県大会は6日、決勝戦が行われ、山梨学院が2―1で東海大甲府に逆転勝ち。3年連続10度目の優勝を決めた。

これで春季関東大会に出場する17校がすべて出揃った。東京学館浦安が初出場。水城と拓大紅陵はともに22年ぶりの出場となった。最多出場は横浜の29回。開催地の千葉は3校出場。

関東大会は16日から千葉県で開幕。ZOZOマリンスタジアムなどで熱戦が繰り広げられる。

出場校は次の通り。

【茨城】1位・土浦日大（8年ぶり7回目）、2位・水城（22年ぶり2回目）

【栃木】1位・文星芸大付（3年ぶり17回目）、2位・佐野日大（2年連続13回目）

【群馬】1位・健大高崎（5年連続12回目）、2位・前橋商（2年ぶり9回目）

【埼玉】1位・浦和学院（2年連続24回目）、2位・花咲徳栄（2年ぶり13回目）

【千葉】1位・専大松戸（4年連続15回目）、2位・東京学館浦安（初出場）、3位・拓大紅陵（22年ぶり10回目）

【東京】1位・関東第一（3年ぶり11回目）、2位・国士舘（7年ぶり8回目）

【神奈川】1位・横浜（2年連続29回目）、2位・横浜創学館（16年ぶり3回目）

【山梨】1位・山梨学院（5年連続17回目）、東海大甲府（5年ぶり22回目）