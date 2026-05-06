◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手がプロ最長６回２／３を投げて５失点。２敗目を喫した。今後は一度、出場選手登録を外れることも決定。杉内俊哉投手チーフコーチは「（抹消中に）修正というよりは、しっかり体を一回リフレッシュ、リセットしてもらって。前回ちょっと休んだ時はすごいボールも元気になりましたから。今年は、１年間（通じて）中６日では回さないと言ってますから。（勝負の）夏場以降は可能性はありますけど、今のうちにしっかり休ませてということですね」と、開幕からフル回転してきたルーキーに言及した。

初回先頭打者アーチから２失点。７回は２死二、三塁、追い込んでから２点二塁打を浴びた。最後、力尽きたことについては「最後出し切って打たれたので、責められないですよね。あそこで抑えられるピッチャーになって、６回、７回３失点というピッチャーになってくれたら」と願った。

ここまでチームトップ４勝と大車輪の活躍を見せる黄金ルーキー。「ヤクルトに関しては（対戦）２試合目。相手もわかってますから、球質も球筋も。どういう変化をするかですね。常に乗り越えて、相手の上を行く。これがプロの宿命ですから。頑張ってもらうしかないですね」と期待を込めて語った。