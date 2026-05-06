北九州vs熊本 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 31 大谷幸輝
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 6 星広太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 28 木實快斗
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 22 生駒仁
DF 30 福森健太
DF 96 西袋裕太
MF 7 平原隆暉
MF 13 熊澤和希
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 5 小林慶太
DF 26 戸田峻平
MF 10 鹿取勇斗
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 17 永井颯太
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 19 渡邉怜歩
MF 27 根岸恵汰
MF 41 大本祐槻
FW 14 石原央羅
監督
片野坂知宏
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 31 大谷幸輝
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 6 星広太
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 19 吉原楓人
MF 28 木實快斗
MF 66 高橋大悟
FW 10 永井龍
控え
GK 41 杉本光希
DF 22 生駒仁
DF 30 福森健太
DF 96 西袋裕太
MF 13 熊澤和希
FW 9 河辺駿太郎
FW 18 渡邉颯太
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 薬師田澪
DF 5 小林慶太
DF 26 戸田峻平
MF 10 鹿取勇斗
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 17 永井颯太
MF 22 松田詠太郎
MF 25 那須健一
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
DF 6 岩下航
DF 24 李泰河
MF 7 藤井皓也
MF 8 上村周平
MF 19 渡邉怜歩
MF 27 根岸恵汰
MF 41 大本祐槻
FW 14 石原央羅
監督
片野坂知宏