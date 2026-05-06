NewJeans（ニュージーンズ）のミンジが、ファンに向けた特別な誕生日イベントで感動を届けた。

5日未明、ミンジは7日に迎える誕生日を前に、ファンが用意した誕生日カフェに足を運んだ。開店前の早い時間帯に訪れたミンジは、カフェのドアノブにプレゼント入りの紙袋を掛けて置き、静かに気持ちを伝えた。

現場には、ミンジが自ら準備したプレゼントが置かれていた。手紙とともに、心を込めて焼いたクッキーがファンに届けられた。特にクッキーは、ハート型とNewJeansの象徴であるウサギ型で作られ、特別な意味が込められた。

誕生日カフェの主催側はSNSを通じて、「ミンジが直接置いていった。クッキーと手紙まで準備してくれた」とし、「クッキーは先着順でお配りする」と明らかにし、ファンの関心を集めた。続けて、「愛してる、会いたい」というメッセージを添え、感動を呼んだ。

ミンジは手紙で、ファンダム「Bunnies（バニーズ）」に向けた愛情を表した。彼女は「本当に久しぶり。みんな元気にしてる？」とし、「去年の誕生日がもう1年前だなんて不思議な気分」と近況を伝えた。続けて、「今年はクッキーのプレゼントを準備した。500個は焼いたと思う」とし、自ら焼いたクッキーに込めた真心を伝えた。

また、「できれば受け取った日に食べるのが一番おいしいと思う」と細やかな気遣いを見せ、「いつか4時間以上話せる日を待ちながら…誕生日をお祝いしてくれてありがとう。また会おうね」と付け加えた。

一方、ミンジは現在、活動に関連して所属事務所ADOR（アドア）と協議を続けている。