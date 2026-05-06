2026年4月28日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。ヘリコプターに乗る様子を紹介した。

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はじめしゃちょーは現在静岡県で暮らしており、実家は富山県にあるという。富山に帰るには東京や滋賀を経由しないといけないようで、はじめしゃちょーは「帰りづらい」と明かした。そこで今回は、ヘリコプターで実家に帰ることに。

まずは車で30分かけ、静岡のヘリポートに向かう。はじめしゃちょーはヘリコプターを見て「めっちゃいいじゃん」「カッケー！」と感動した様子を見せた。さっそく機内に乗り込む。離陸後に上空から見た静岡の街並みに「すごい！」「景色が本当にいい」と感動し、嬉しそうな表情を見せた。

離陸して30分が経過し、静岡から長野県の上空までやってきたようだ。はじめしゃちょーは「めちゃくちゃ早いよ」とヘリコプターの快適さを紹介した。1時間ほどたち、雪山が見えるようになってきた。かなり富山に近づいてきたようで、「綺麗だな」「素晴らしいです」と雪景色にコメントをした。そして1時間半で富山に到着。結果、今回の移動には183万1000円がかかったことを発表した。

今回の動画に視聴者からは「想像以上に高」「ロマンあって好き」「桁違いすぎ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）