世帯年収1900万円のリアル「ほしいものを我慢して買わない！ということはない」50代男性の生活感

「世帯年収1000万円以上」と聞くと、煌びやかな贅沢三昧を想像する人は多いかもしれない。実際のところ、彼らはどんな生活を送っているのだろうか。

神奈川県の50代男性（金融の人事部門管理職など／世帯年収1900万円）は、「税金取られたり〜とか、子育てにお金かかる〜とか、そういう当たり前のことはさておき」と前置きしつつ、自身の生活感を「感覚的には、『イメージするお金持ちにはなってないが、生活にはほぼ困らない』感じです」と明かす。

「高級霜降り肉を買い漁ることなどはしません」「◯◯％オフとか大好き」

男性は本業のほか、ベンチャーの人事顧問やフリーランスでの講師業、不動産投資など複数の収入源を持っている。すでに上の2人の子どもは独立しており、自宅である3LDK・90平米のファミリーマンションのローンも完済済みだという。

「子ども4人は、例えば、高級なインターナショナルスクールとかは選びませんが、公立でも私立でも、受かった好きなところに進んでよいよと言える感覚です。例えば、食料品などの買い物では、高級霜降り肉を買い漁ることなどはしませんし、◯◯％オフとか大好きですが、値段見て、ほしいものを我慢して買わない！ということはないという感じです」

無駄な見栄を張らずとも、教育や日々の買い物にたいする制約はないようだ。旅行に関してもフットワークが軽く、「ここに行きたい！という場所とかリゾートを何かで見たら、すぐ計画して行きます」と明かす。

「ただ、世帯年収が1000万円未満のときから、子連れ歓迎のファミリーリゾートばかりを選ぶので、いわゆる部屋に専用露天風呂とか、少人数しか受け入れない超高級宿とかは全く選ばないです」

「クルーザーとか、プライベートジェットのような世界は特に興味ないので、庶民としては、お金に縛られないという安心感のもと、裕福というより、余裕ある生活です。立ち食いそばも、牛丼も大好きですし（笑）」

これだけ稼いでいても「◯◯％オフとか大好き」と言える金銭感覚こそが、お金に縛られない余裕の理由と言えそうだ。

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