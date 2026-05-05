５月５日に船橋競馬場で行われた「かしわ記念」のスペシャルプレゼンターとして、俳優の山下智久が登場した。船橋市出身で今年４月に船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーに就任。「船橋の街を盛り上げたい」という思いを抱いていた山下にとって、まさに地元凱旋となった。

レースはウィルソンテソーロが接戦を制してＶ。山下が黒のスーツで表彰式のプレゼンターとして登壇すると、場内から歓声が沸き上がった。川田将雅騎手に花束の授与をし、勝者をたたえた。

船橋ケイバＰＲ事務局は表彰式の後に行われたオフィシャルインタビューを公開した。

―船橋競馬のレースを間近で見て。

「迫力がすごかったですね。近距離で見ると、馬それぞれの迫力と、テレビで見ている以上のスピード感、お客さんの臨場感が相まってレース場が熱気に包まれていました」

―地元凱旋。船橋にいた頃の思い出をは。

「競馬の場に近くにあるららぽーとに行くことが、最大級のイベントだった気がします。あとは遊んでいましたね。畑の近くで。地元の友達たちと駄菓子屋に行ったりとか、本当に派手なことは一切したりしていないんですけど、ららポートに行くのが当時の楽しみでしたね」

―畑にも行った？

「畑みたいのがあったんですよ。スペースが。僕が住んでいた場所には高層ビルがなかったので、広大な土地が多かったんですよね。そのへんは自転車で駆け回って、走り回っていましたね」

―駄菓子屋の思い出とは

「学校帰りに行っていたくらいですけど、皆さんと一緒じゃないかなと思います。子供のとき、駄菓子屋とかいくじゃないですか。そういう感じで、よく行っていました。学校終わりに」

―思い出の地、船橋に凱旋して思うことは。

「めちゃ都会になっていますね。僕が子供のときに遊んでいた船橋と全然違っていて、進化が止まらないなと思いました」

―新テレビＣＭで『人生にはもっと、ハートビートが必要だ』と言っています。最近、心を打たれたことは。

「きょうすごい迫力でしたし、興奮しましたよね。一瞬、レースに没入できた感じがあったので。何かに没頭しているときは、すごく幸せな瞬間だと思いました」