木村拓哉の“30年ぶりプリクラ”が貴重すぎる！エルフ荒川が公開した“平成感あふれる”1枚に「すごっ」「やばすぎ！」「うらやましい」「さすがにこれは伝説すぎる」と反響殺到

【写真】木村拓哉＆エルフ荒川のプリクラ／この日の木村拓哉のファッション／【動画】プリクラを撮影する様子／ギャルカフェへ

エルフの荒川が自身のInstagramを更新。木村拓哉との2ショットプリクラを公開し、話題を集めている。

■エルフの荒川が木村拓哉との“伝説”プリクラを公開

荒川が公開したのは、木村との2ショットプリクラ。金髪のギャルスタイルで満面の笑みを見せる荒川の隣に、木村が並んでいる。

木村は白Tシャツに首元にはバンダナ、カーキパンツ、黒縁のイエローレンズサングラスという装い。澄まし顔で視線を外している。

ふたりの上には相合傘が描かれ、“ラブ”の文字。赤い背景には白いハートが散りばめられている。さらに大きく「伝説」と書かれた、インパクト抜群の1枚となっている。

■木村の公式YouTubeチャンネル企画でプリクラ撮影

このプリクラは、木村の公式YouTubeチャンネルで公開された動画「【木村さ～～ん！】木村拓哉30年ぶりのプリ『なにをそんなに描いてんの？』」の企画内で撮影されたもの。

動画では、木村がギャルカフェのスタッフたちとプリクラを撮影する様子が収められており、荒川もその場に参加。木村と2ショットを撮影し、プリクラの落書きも楽しんでいた。

荒川は投稿で「生きる“伝説”たくちゃろとプリ」と喜びを表現。「#人生は素晴らしいです」「私が証人です」「#OK一旦泣きますね」などと、感激の思いをつづっている。

さらに「木村拓哉さんのYouTubeチャンネルに出させて頂きました」「ほんまに夢すぎて逆に見返すの怖い！！笑」とも記し、今回の共演が特別な時間だったことを伝えた。

SNSでは「すごっ」「やばすぎ！」「えぐい」「たくちゃろw」「最高の組み合わせ」「うらやましい」「さすがにこれは伝説すぎる」「平成プリすぎて泣ける」など、多くの反響が寄せられている。

■この日の木村拓哉のファッション

■動画：【木村さ～～ん！】木村拓哉30年ぶりのプリ「なにをそんなに描いてんの？」

■動画：【木村さ～～ん！】木村拓哉はギャル側の人間！？このテンションにハマる