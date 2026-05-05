「食費などに関心のない家族が作るので…」家計管理に苦労する長野県在住・50歳女性世帯の収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「物価高により、なかなか貯金が増えない。家族の中で、食費などに関心がない者たちが食事を作るため、食費が異常にかかってしまっているのが悩み」
物価高が家計の負担となっていることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業
・世帯年収：約1200万円
・貯蓄額：150万円
・住宅ローン：10万円
・間取り：一軒家
・食費：8万円
・交際費：1万円
・電気代：2万円
・ガス代：2000円
・水道代：8000円
・通信費：2万円
・車の維持費：2万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントを聞くと、「キャベツや白菜はなるべく丸ごと購入して、数日で使い切れるような献立を立てるようにしているが、『主婦』が家族に複数いるとなかなか……」と、家計管理に苦労している様子。
今後については、「遅いかもしれないが、NISAやiDeCoを活用し、少しずつ将来のための資産運用を始めたい。また、なるべく現在の借り入れを繰り上げ返済したいと考えている」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
「なかなか貯金が増えない」今回は、長野県に住む50歳女性の生活実態です。
「物価高により、なかなか貯金が増えない。家族の中で、食費などに関心がない者たちが食事を作るため、食費が異常にかかってしまっているのが悩み」
物価高が家計の負担となっていることがうかがえます。
「キャベツや白菜はなるべく丸ごと購入」【長野県在住50歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：製造業
・世帯年収：約1200万円
・貯蓄額：150万円
・住宅ローン：10万円
・間取り：一軒家
・食費：8万円
・交際費：1万円
・電気代：2万円
・ガス代：2000円
・水道代：8000円
・通信費：2万円
・車の維持費：2万円
・毎月貯蓄に回している額：3万円
生活のやりくりのポイントを聞くと、「キャベツや白菜はなるべく丸ごと購入して、数日で使い切れるような献立を立てるようにしているが、『主婦』が家族に複数いるとなかなか……」と、家計管理に苦労している様子。
今後については、「遅いかもしれないが、NISAやiDeCoを活用し、少しずつ将来のための資産運用を始めたい。また、なるべく現在の借り入れを繰り上げ返済したいと考えている」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)