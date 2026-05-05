◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）

中日は、４回までに６得点と序盤にたたみかけ、前日に続く今季最多タイの７得点。先発した金丸夢斗投手は、７回４安打２失点の好投で自身初の２連勝。チームを３連勝に導き、自己最多３勝目を手にした。

打線は、２回にボスラーの右越えソロで同点に追いつき、迎えた３回。先頭の田中が遊撃への内野安打で出塁すると、カリステと福永の連続四球で１死満塁。続く村松が、早川の１３７キロのツーシームを強振。一塁線を鋭く破る走者一掃の三塁打で一気に突き放した。４回には、土田の２号ソロと村松の中犠飛でさらに２点を奪った。４点リードの７回には石伊の右犠飛でダメを押した。

先発の金丸は初回、森下に左翼テラスへの先制ソロを献上。だが、２〜６回は三塁を踏ませない好投で阪神打線に流れを渡さなかった。６―１の７回に、前川に右越えソロを被弾し課題は残したものの、先発の役目を果たした。

プロ初登板からちょうど１年。２０２５年５月５日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）では６回２失点と、ほろ苦デビューとなったが、１年間で成長した姿を見せた。

８回から登板した牧野は、１死を取ってから２安打１四球で満塁のピンチを作って降板。牧野の“はとこ”である杉浦が継投すると、森下を二ゴロ併殺に打ち取り、火消しに成功した。