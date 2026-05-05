第1子出産の松村沙友理、バイト姿に反響…「ママっぽくなってる」
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、3日放送のTBS系『坂上＆指原のつぶれない店』に登場した。
【写真】ママになった松村沙友理、スシローでバイト姿
松村は、今年3月に第1子を出産。今回、朝9時に新宿駅西口でカメラに向かい「スタジオのオジさまたちー！みんなが待ち望んだバイトプリンセス・さゆりんごだよー！おまたせー！」と元気に番組復帰。
スタジオからは「ちょっとママっぽくなってるよね」「優しい雰囲気」と声があがった。
日本一の売り上げを誇るスシロー新宿西口店でアルバイトをする企画で「子リンゴのミルクを稼ぐために頑張ります」と仕事に励み、自身の公式SNSでもバイト姿を公開した。
これに対して「仕事ぶりに驚きました！」「あれま〜復帰が早いですね〜」「全然、育休とかしてないイメージ」と、感嘆する声が寄せられている。
【写真】ママになった松村沙友理、スシローでバイト姿
松村は、今年3月に第1子を出産。今回、朝9時に新宿駅西口でカメラに向かい「スタジオのオジさまたちー！みんなが待ち望んだバイトプリンセス・さゆりんごだよー！おまたせー！」と元気に番組復帰。
スタジオからは「ちょっとママっぽくなってるよね」「優しい雰囲気」と声があがった。
日本一の売り上げを誇るスシロー新宿西口店でアルバイトをする企画で「子リンゴのミルクを稼ぐために頑張ります」と仕事に励み、自身の公式SNSでもバイト姿を公開した。
これに対して「仕事ぶりに驚きました！」「あれま〜復帰が早いですね〜」「全然、育休とかしてないイメージ」と、感嘆する声が寄せられている。