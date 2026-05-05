「なこなこカップル」として人気…なごみ、こーくんと離婚 これからについて記す 公開プロポーズから約2年【報告全文】
インフルエンサーのなごみ（26）が5日、自身のインスタグラムを更新し、こーくん（28）との離婚を発表した。
【動画】TGCランウェイで公開プロポーズ＆キス…涙も見せたなこなこカップル
2人は、YouTuber「なこなこカップル」として人気を集め、2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。
■なごみ 報告全文
私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。
これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。
共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。
これからもこーくんは私にとって一番の理解者です。
また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。
今後ともこーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします。
【動画】TGCランウェイで公開プロポーズ＆キス…涙も見せたなこなこカップル
2人は、YouTuber「なこなこカップル」として人気を集め、2024年3月の『東京ガールズコレクション』で公開プロポーズ。同年10月に結婚を発表。25年2月に「なこなこチャンネル」の活動を終了していた。
■なごみ 報告全文
私たちは、夫婦で話し合いを重ねた結果、それぞれの成長と新しい挑戦のために別々の道を歩むことを決めました。
これまで二人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に感謝しています。
共に過ごした9年間は、かけがえのない大切な時間であり、今の自分をつくってくれた大きな存在です。
これからもこーくんは私にとって一番の理解者です。
また、これまで私たちを応援し、温かく見守ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。
これからはそれぞれの道で、前を向いて新しい挑戦を続けていきます。
今後ともこーくん、なごみをどうぞよろしくお願いいたします。