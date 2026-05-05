佐久間大介が深澤辰哉との“初出し”自撮り2ショットで誕生日を全力祝福！「いい写真」「さっくんの隣にいるふっかさん世界一カッコいい」過去表紙大放出＆関連企業からも祝福殺到

【写真】佐久間大介＆深澤辰哉の自撮りショット／深澤辰哉の過去表紙まとめ／深澤辰哉へ関連企業からの祝福メッセージ

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、5月5日に誕生日を迎えた深澤辰哉を祝福。ユニークな投稿内容と仲良しショットが話題を集めている。

■佐久間大介、深澤辰哉の34歳誕生日を“全力祝福”

佐久間は「今日はうちの深澤の34歳の誕生日！！！！」と投稿し、深澤のメンバーカラーである紫が入ったユニコーンの絵文字を大量に並べた。

そして「深澤！！！！！！誕生日おめでとう！！！！！！」とテンション高めに祝福し、「楽しむか～w」と締めくくった。

添えられたのは、ピンクの華やかなライブ衣装姿の佐久間と深澤が並び、ピースサインを決めた仲良し2ショット。

ピンクヘアの佐久間は微笑み、ブラウンヘアの深澤はややワイルドな表情を見せるなど、それぞれの個性も際立つ1枚に。普段の関係性の良さも伝わってくる。

ファンからは「ふっかさんおめでとう」「いい写真」「愛があふれてる」「さっくんが撮るふっか大好き」「ふかさく尊い」「顔がかわちい」「さっくんの隣にいるふっかさん世界一カッコいい」「初出し写真嬉しい」といった声が寄せられている。

■過去表紙が公開＆関連企業からも祝福が続々

深澤の誕生日には、雑誌公式や関連企業からも祝福の投稿が相次いだ。

Fujisan.co.jpやHMV&BOOKS（HMV）の公式Xでは、深澤が登場した過去の雑誌表紙をまとめて公開。様々な表紙で見せてきたビジュアルが並び、あらためて多彩な魅力を感じさせる内容となっている。

さらに、大阪王将やWAVEコンタクトなど関連企業からも温かなメッセージが届けられている。

Snow Man

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