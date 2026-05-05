「ご一読ください！」人気女性声優の“ご報告”に祝福集まる「末永くめいっぱいお幸せにね」
声優の明坂聡美が、5日までに自身のXを更新。入籍を報告し、同業者やファンから多数の祝福が集まっている。
【写真】声優・明坂聡美の幸せいっぱいな“ご報告”
アニメ『家庭教師ヒットマンREBORN！』クローム髑髏役や『ウマ娘』実況役などで知られる人気声優の明坂は、Xにて「ご一読ください！」とコメントし、書面の画像をアップ。
書面には「私事ではございますが、私明坂聡美は先日、入籍いたしました」「相手の男性は、声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です」とつづられている。また、投稿には明坂のウエディングドレス姿を収めたウエディングフォトもアップされており、とても美しい。
この投稿には多くのファンから「結婚おめでとうございます」「涙で前が見えない…」などの声が殺到し、声優仲間からも「なんて美しいのー 末永くめいっぱいお幸せにね」「あけちゃん、おめでとう…｡ウエディング綺麗だよ」「とっても素敵な報告と美しいお写真にニヤニヤが止まらないよ」といった声が送られている。
引用：「明坂聡美」X（＠akekodao）
【写真】声優・明坂聡美の幸せいっぱいな“ご報告”
アニメ『家庭教師ヒットマンREBORN！』クローム髑髏役や『ウマ娘』実況役などで知られる人気声優の明坂は、Xにて「ご一読ください！」とコメントし、書面の画像をアップ。
書面には「私事ではございますが、私明坂聡美は先日、入籍いたしました」「相手の男性は、声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です」とつづられている。また、投稿には明坂のウエディングドレス姿を収めたウエディングフォトもアップされており、とても美しい。
この投稿には多くのファンから「結婚おめでとうございます」「涙で前が見えない…」などの声が殺到し、声優仲間からも「なんて美しいのー 末永くめいっぱいお幸せにね」「あけちゃん、おめでとう…｡ウエディング綺麗だよ」「とっても素敵な報告と美しいお写真にニヤニヤが止まらないよ」といった声が送られている。
引用：「明坂聡美」X（＠akekodao）