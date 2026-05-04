3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が4日、公式Xを更新。きょう4日、あす5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で行うファンクラブ会員限定公演において、「音漏れ」を目的とした会場への来訪はしないように注意喚起した。

バンド公式Xで「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ATTENTIONでご案内しております通り、『音漏れ』を目的とした鑑賞や滞留は禁止とさせていただいております」と強調。

続けて「公園および周辺通路は近隣住民の方々の生活動線となるため、チケットをお持ちでない方の鑑賞および滞留は通行の妨げになる行為かつ近隣住民の方々への生活に影響が出る可能性があり、ご迷惑となりますのでご遠慮いただけますようお願いいたします」と注意喚起した。

続く投稿でも「ヤンマースタジアム長居周辺での滞留禁止：直ちにご移動ください」と警告。「終演後は退場されるお客様で会場周辺が大変混雑いたします。周辺通路での滞留は、退場されるお客様の流れに支障をきたし、思わぬ事故が発生するおそれがあり、大変危険です。お客様の安全確保のため、会場外での滞留は改めて、固くお断りいたします。直ちにご移動をお願いいたします」と呼びかけていた。

きょう4日の公演は予定通り開催されているが、SNSには、近隣在住者らによる「仕事帰りの長居ミセスの音漏れ やばすぎる人！」「普通に邪魔。公園敷地内とはいえ通路だぞ」「長居すごい人人人人人 音漏れ族もすごいし、スタジアム周辺ずっと人が歩いている…」などの苦言が相次いで書き込まれていた。