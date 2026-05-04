初めて見たときは、どういうこと？と驚かされたdyson（ダイソン）の羽根なし扇風機。代を重ねてどんどん進化していますが、このたび2009年に発売された世界初の羽根なし扇風機が復刻されました。

ミニマル、だけどパワフル

Image: dyson

従来型の羽根のある扇風機は、羽根が空気を切ることで断続的でムラのある風が生じたり、小さな子どもが指を怪我する恐れがあるなどの課題がありました。

今回の復刻版「Dyson Cool CF1 ファン」は、羽根なしの安全性や静かさを維持しながら、特許を取得したDyson Air Multiplierテクノロジーを搭載。周囲の空気を最大13倍に増幅するパワフルさでありながら、ムラのないスムーズな風を生み出します。

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0°、15°、40°、70°の首振り設定と10段階の細かな風量調節が可能。

最大消費電力はわずか30Wとエネルギー効率に優れており、18.5dBの静音設計で最大風量でも運転音は静かです。ナイトモードが新たに搭載されており、スリープタイマー、風量やディスプレイの明るさの調整などが可能で、寝室でも活躍。スマホアプリとの連携での操作もできます。

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公式サイトでの価格は3万7400円です。

室内のインテリアとも調和するダイソンらしいミニマルなデザイン。エアコンと併用すると、より効率的に室内を快適にしてくれそうです。

Source: dyson