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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

アウトドアや音楽フェスで缶ドリンクを飲むとき、ぬるくなったり持ち歩きや置き場所に困ることって多くないですか？

そんな悩みをまとめて解消してくれるのがキャップ付き保冷缶ホルダー「DAVI Can Holder」。缶ドリンクにしっかりフタができ、ストラップを使えば首から下げてハンズフリーで持ち運べるのがポイントです。

おトクな先行割引価格での販売も終了間近でしたので、アウトドア飲みの機会が多い人はぜひこの機会にチェックしてみてください。

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じっくり飲めるキャップが便利

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「DAVI Can Holder」でまず便利なのがキャップ機能。缶ドリンクは基本的に途中保存が難しいですが、簡単にフタができて持ち歩きや放置時にこぼれやゴミなどの侵入を防げるのがポイント。

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減圧穴も備えているのでビールなどの炭酸飲料も吹きこぼれなく保存できますよ。

ストラップでハンズフリーにも

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オプションのストラップを取り付ければ首かけもOK。缶ドリンクなのに両手フリーが実現できるので、フェスのような人混みやキャンプでの作業中でも気軽に飲めますね。

真空二層構造で保冷力最大6倍

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「DAVI Can Holder」を使えば保冷力も大幅アップできるのが助かるポイント。

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サーモタンブラーのような真空二層構造により、缶のままに比べて最大6倍冷たさをキープ。1缶は30分もあれば飲み干すので、これだけの保冷力があれば最後の一口までおいしく飲めそうですね。

2サイズでほとんどの缶に対応

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展開サイズは350ml缶・500ml缶の2サイズ。市販されている約97%の缶に対応しているので、海外製の特殊な缶でない限りはそのまま使えます。

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構成もシンプルで蓋も外せるのでお手入れも簡単なのがいいですね。

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これからの季節にはBBQやキャンプ、スポーツ観戦などで缶ドリンクを楽しむ機会も増えるので「DAVI Can Holder」でアウトドア飲みを快適にしてみませんか？

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Source: machi-ya