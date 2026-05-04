NEXCO西日本によりますと、5月4日、九州道と長崎道では交通事故と交通集中による渋滞が発生しています。十分な車間距離をとり、急ブレーキなどによる追突に注意するよう呼びかけています。



午前11時半時点での渋滞は、次の通りです。



【九州道】

■上り 福岡IC付近（事故）1キロ

宮田スマートIC付近 7キロ



■下り 福岡IC付近 4キロ

太宰府IC付近 6キロ

基山PA付近 3キロ

久留米IC付近 7キロ





【長崎道】■下り 神埼バス停付近（山浦PA～金立SA）4キロ【東九州道】■下り みやこ豊津IC付近 2キロ豊前IC付近（事故）3キロ【西九州道】■下り 波佐見有田IC付近 4キロNEXCO西日本によりますと、ゴールデンウイーク後半の九州管内の渋滞予測は次の通りです。【5月4日】■九州道下り午前8時～午後1時 筑紫野IC付近を先頭に最大10キロ（須恵スマートIC～鳥栖JCT）■九州道上り午前10時～午後3時 広川IC付近を先頭に最大20キロ（南関IC～久留米IC）午後3時～午後9時 基山PA先付近を先頭に最大15キロ（広川IC～筑紫野IC）午後3時～午後9時 基山PA先付近を先頭に最大10キロ（甘木IC～筑紫野IC）午後5時～午後7時 広川IC付近を先頭に最大10キロ（みやま柳川IC～久留米IC）■東九州道下り午前9時～午後1時 椎田南IC付近を先頭に最大10キロ（今川スマートIC～椎田南IC）【5月5日】■九州道下り午前8時～正午 鳥栖JCT付近を先頭に最大15キロ（須恵スマートIC～鳥栖JCT）■九州道上り午前10時～午後1時 広川IC付近を先頭に最大10キロ（みやま柳川IC～久留米IC）正午～午後10時 古賀SA付近を先頭に最大10キロ（福岡IC～若宮IC）午後3時～午後7時 広川IC付近を先頭に最大15キロ（南関IC～久留米IC）午後5時～午後9時 基山PA先付近を先頭に最大10キロ（久留米IC～筑紫野IC）午後5時～午後9時 基山PA先付近を先頭に最大10キロ（甘木IC～筑紫野IC）