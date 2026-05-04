グラスヒュッテに本拠を構えるドイツの名門時計ブランドTutima（チュチマ） が、1991年に立ち上げた「BOCCIA TITANIUM（ボッチアチタニウム）」。ほぼすべてのモデルに純度99.0〜99.7％のチタン素材「ピュアチタニウム」を採用しており、ドイツ時計らしい質実なデザインとリーズナブルな価格で人気を集めています。

この質感で2万4200円はお買い得

Image: BOCCIA TITANIUM

3月25日に発売した新コレクションの「3738」もチタンを採用し、ケース厚9mmの薄型に仕上げたデジタル時計。重さはわずか74gで5気圧防水。チタン素材は金属アレルギーにも強く、汗をかきやすいこれからの季節でも装着感は快適です。

文字盤のデザインは80sテイストで、ちょっとレトロ感ありますね。暗所でも視認性を高めるバックライトや、世界36都市の時刻を確認できるワールドタイム機能も備えており、シンプルながら機能性は高いです。

Image: BOCCIA TITANIUM

ドイツ製時計はスイス製時計と比較するとやや無骨な傾向があるんですが、それだけに力強さや機能美が強調されます。3738はケースを薄くすることでスマートさも加味されていますし、チタンの質感もデザインにマッチしていていいバランス。

カラバリは3色（シルバー×ブラック、シルバー×ブルー、オールブラック）で、価格は各2万4200円（税込）です。

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Source: BOCCIA TITANIUM