アップルは「Ultra」の名称を付けた新製品を2つ投入する予定と報じられています。

Macworldによれば、アップル初の折りたたみスマートフォンは「iPhone Ultra」の名称になるとのこと。これは、iPhoneのラインナップの中でも最上位モデルに位置づけられます。

iPhone Ultraは「iPhone 18 Pro／Max」と同時に登場しますが、「iPhone 18」シリーズの一部とはならないとのこと。これは「iPhone Air」が「iPhone 17」シリーズの一部ではないのと同じです。

なお、iPhone UltraはiPhone 18 Pro／Maxから数週間遅れての発売となり、入手も難しい可能性があります。

さらに2026年後半から2027年初頭には「MacBook Ultra」が発売されるといいます。同製品は有機ELディスプレイとタッチスクリーンを搭載し、MacBookラインの中でもProモデルの上位に位置付けられ、価格も大幅に高くなる模様。もともとは2026年後半の発売が予定されていましたが、メモリ不足により、発売は数か月遅れる可能性が高いようです。

アップルはすでに、MシリーズでのUltraチップ、Apple Watch Ultra、CarPlay Ultraを提供しています。さらに今後は「AirPods Ultra」も登場する可能性があり、アップルのUltra製品は今後も増えていきそうです。

Source: Macworld

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