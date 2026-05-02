◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ 王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日 東京ドーム）

WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）が元世界4階級制覇王者・井岡一翔（37＝志成）を3―0の大差の判定で破り、初防衛に成功した。118―108、119―107、120―106で1人がフルマークをつける完勝。前戦の王座決定戦では那須川天心（帝拳）に初黒星をつけ、5階級制覇を狙ったレジェンドの挑戦も退けた。試合後の会見で挑戦権を保持する那須川天心について言及した。

拓真は“レジェンド”に臆することはなかった。1Rから井岡のプレッシャーを受けていたが、2R終盤にはラッシュから先制のダウンを奪った。3Rには右アッパーで2度目のダウンを奪って東京ドームを沸かせた。

最後まで動き続けて大きなダメージを負うことなく12Rを戦い抜いた。判定3―0で初防衛に成功した。

試合後の会見で那須川について聞かれると「ちょっと終わったばっかなんで、ちょっと何も考えたくない…」と口にしながらも「まあ決まれば、前回同様にしっかり倒すだけです」と言及した。