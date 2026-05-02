元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が1日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。ヤンキース時代に頼りにしていた存在を明かした。

井川氏は07年に移籍金30億円、契約金は5年20億円という破格の契約でヤンキースに移籍。だがキャンプでは投球数を徹底管理されるメジャー流の調整が合わずに苦しみ、迎えたデビュー戦では5回7失点と大炎上した。

それでも当時のヤンキースには井川氏にとって頼れる存在がいたという。井川氏は「松井秀喜さん」と打ち明け、「大スターですね。自分の入る4年前くらいに入団されていて。環境的には凄くいい環境で野球やらせてもらいました」と振り返った。

松井氏は優しかったかと問われ、「だいぶ声をかけてもらいましたし、野手なんですけれど、飯食いに連れていってもらったりとか。妻とかもご飯食べに行ったりさせてもらいましたし、本当に仲良くさせてもらいました」と感謝した。

米国では言葉の問題もあったため「アメリカの場合は本当に1人になってしまうんで、本当に松井さんが頼りで」としみじみと話した。