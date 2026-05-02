「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

世紀の一戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５．３キロでパスし、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は規定より２００グラム軽い５５．１キロで一発クリアした。また、ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチに臨む王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は１００グラムアンダーの５３．４、日本男子初の５階級制覇に挑む井岡一翔（３７）＝志成＝はリミットの５３．５キロでクリアした。

歴史的ゴングまで待ったなしとなった。尚弥は運命の中谷戦の前日計量をクリアし、ニヤッと笑みを浮かべてポーズを取った。『ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日』と銘打たれた東京ドーム大会に向けて「その伝説は井上尚弥なんだと、言わせるような日にしたい」と揺るぎない決意を込めた。

ともに全階級を通じた最強ランキングのパウンド・フォー・パウンド入りしている３２勝無敗同士の日本人頂上決戦に向けて、互いに頰がこけ、バキバキに仕上がった肉体を誇示。尚弥は「（減量は）今回が一番スムーズにいった気がする。モチベーションのところで、減量を感じないほど、楽しみな気持ちが強かった。減量すらも楽しめた」と声を弾ませた。

有料イベントとなった公開計量セレモニーはチケットが完売し、ファン１２４５人が集結。大歓声を受けながら、フェースオフでは中谷と約１３秒視線を合わせた後、握手して健闘を誓い合った。「（中谷も）すごくいい状態に仕上がっている。明日が楽しみ。いい試合ができるんじゃないか。どう戦うかは一つではなく、いろいろ自分の中で考えはある。明日感じたままに出す」

また、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）が、この試合の勝者に特製リングを贈ることも分かった。ダイヤモンド５３７個が施された豪華仕様で、約１６００万円の価値だという。ＷＢＣの担当者によれば、２階級４団体統一王者のテレンス・クロフォード（米国）に続く史上二つ目の王者リングで、最強の称号となる。「この試合に対する期待度だったり、デカさ（を改めて感じる）」。打倒中谷への闘志をさらにかき立てた。