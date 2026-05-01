俳優の戸田恵子（６８）が１日、兵庫県西宮市内で一人舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」（７月２４〜２６日、兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール）の取材会に出席した。

ハリウッドのミュージカル大作で輝き続けた俳優ジュディ・ガーランドの数奇な人生を、専属代役兼付き人だったジュディ・シルバーマンの目を通して描く。戸田の還暦記念作品として三谷幸喜（６４）が手がけた公演は、今回で４度目の再演となる。

「（１８年の初演は）三谷さんの台本が初日６日前に出来上がって、必死の形相で公演を終えた。消化不良だったのでもう一回やりたいと申し出て、１９年に再演をやらせてもらった。２４年にＮＹ公演をはさんで、国内ツアーをやらせてもらったのが３度目」と、ライフワークとなった経緯を語った。

戸田は「２７年に古希を迎えます。ほぼ１０年間に、４回もやれるという喜び。自分が一番楽しみ。『円熟味を増したね』とも『さらに若々しくなったね』とも言われたい。いろんなふうに見ていただきたい」と意気込んだ。

「本当に最後かもしれない。これを７０歳でやる予定はありません」とした戸田は、三谷が過去に「生誕７０年記念作」として「３人目のジュディ〜魅せられて」の上演をブチ上げたことに「本当にうそが得意。『ジュディ・オングか！』ってツッコミながら聞いていた？そうです。残念ながらないです」と笑いながら否定していた。