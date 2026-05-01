Baby Kiy、Kenny（SPiCYSOL）、Taiga（Blue Vintage）の3人によるユニット MUUDOが、2都市ツアー『MUUDO “PHASE 1” TOUR 2026 at Billboard Live』を開催する。

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メンバーそれぞれがソロやバンドで活動するなか、楽曲のクオリティや各分野で活躍するクリエイターを巻き込んで音、表現、感性を発信するスタイルが評価されているMUUDO。始動からわずか数カ月で『SUMMER SONIC 2024』への出演が決定し、その後もワンマンライブのソールドアウトやツアー開催など、活動の幅を広げてきた。

本公演は8月30日にビルボードライブ大阪、9月21日にビルボードライブ東京にて開催。両会場ともに1日2回公演となる。新たな作品のリリースに際したツアーとなっており、心地良いギターサウンドと男女ボーカルによるアンサンブルで、会場を包み込むステージとなる。

チケットは、Club BBL会員／法人会員先行が5月6日正午12時から、一般発売が5月13日正午12時から受付開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）