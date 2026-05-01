平成の芸能界でタレントとしてプレークした振付師のラッキィ池田(66)が5月2日に都内で開幕する関根勤座長の舞台「カンコンキンシアター37 クドい！～銀座に帰ってきました～」（10日まで10公演、銀座・博品館劇場）に出演する。プロ野球・広島とDeNAの応援ダンスの振り付けでも知られる池田が、よろず～ニュースの取材に対して舞台や野球に対する思いを語った。（文中敬称略）



【写真】プロ野球の応援ダンス振り付けで、ポーズを決めるラッキィ池田

「カンコンキンシアター」は1989年に旗揚げされた軽演劇集団の公演で、その名は「関根勤」の音読みだ。今回が37回目の開催で、池田は旗揚げ当時から全公演に参加。今では旗揚げメンバーは関根と池田のみとなっている。今回、キャイ～ンのウド鈴木＆天野ひろゆき、ずんの飯尾和樹＆やす、イワイガワの井川修司＆岩井ジョニ男ら、男性陣のキャストには関根と同じ浅井企画の芸人が名を連ねている中、池田はフリーの立場で常連になっている。



37年間に渡って続いてきた同公演について、池田は「本当にくだらなくバカバカしい演目のみを３時間以上やるという、舞台としてはまれに見るコント集団。普通、芸人が舞台に立つと『泣かせるシーン』のひとつも入れたくなるが、関根さんはあくまで『クドく』、笑いのみを追求する。その姿勢を参加メンバーはみんなリスペクトしている」と語り、今回の舞台に向けて「関根座長はじめ劇団員がみんな進化している！まさに全員野球の劇団だ！」とアピールした。



一方、プロ野球界との縁も続いている。



広島カープの応援ダンス「CCダンス」（カープ・チア・ダンス）の振り付けを担当。2009年3月に新球場「MAZDA Zoom―Zoom スタジアム広島」の完成を記念して生まれた応援歌「勝利を我らに!～Let's win!～」が、同球場での5回終了時のグラウンド整備時に流れるが、この軽快な曲に乗り、スタンドの「売り子」たちのリードによって披露されるダンスだ。



さらに、池田は横浜DeNAベイスターズの公式チアリーディングチーム「diana（ディアナ）」の「ハッピースター☆ダンス」の作詞と振り付けも担当。22年には新たに手がけた「BLUE BLUE DANCE（ブルブルダンス）」の振り付けも主力選手の牧秀悟らと披露して話題になった。



４月19日に浅草で行われた漫画家・タレントの浜田ブリトニーが営む新店舗のイベントにゲスト出演。その際にも、両球団の応援ダンスを共演の芸人らと共に披露し、会場を盛り上げた。



池田は「広島さんと関わらせていただいたのは“ズムスタ”ができた時からで、ビールの売り子さんに振り付けしました。その後、DeNAさんからもお話しがあり、広島さんにもお伝えして了承いただいた上で、プロのダンサーであるdianaの振り付けを担当しました」と経緯を説明。さらに、池田は「横浜スタジアムに呼ばれて出た時、相手がカープだったんですよ。広島ファンの人に『お前、広島じゃないのか～！』ってヤジられました(笑）」とエピソードを披露し、「野球界を盛り上げるためにも、両チームでやっています」と思いを語った。



元々はどのチームのファンだったのか。池田は「東京で生まれ育ったので巨人しか知らなかった。それで、やっばり巨人ファンだったんです」と明かした。「ちなみに、僕は墨田区の『八広』という町の出身で、一般的にはあまり知られていないので、芸能界入りして自分の出身地を聞かれると“四捨五入”して『浅草』と答えていたら、地元の人に『お前、八広じゃねえか』って怒られたこともありました(笑）」。そんなエピソードも付け加えた。



池田が生まれた1959年は巨人がセ・リーグを制し、入団2年目の長嶋茂雄が首位打者を獲得した年。物心ついた頃(65年)は巨人が「V9」(73年まで９年連続日本一)に突入した黄金期だった。だが、徐々に心境が変わったという。「(巨人が)他チームの４番打者を引き抜くようになってから、これはちょっと違うな…と思い始めた頃に広島さんからお話があったので、その時は気持ちもスッキリしていました」と明かした。



今季は広島、横浜とも開幕から苦戦が続く。池田は「この4月はセ・リーグのBクラスにいますが、まだシーズンは始まったばかり。低迷したのは僕が振り付けしたから…なんてことにならないように浮上して欲しいです」と巻き返しを期待。今後に向けては「これからも『ダンス』や『お笑い』を通して様々なシチュエーションで元気や笑顔を提供できればと思っています」と意欲を示した。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）