アマゾン、決算受け下落 ＡＷＳの成長加速が本格化との評価も＝米国株個別
（NY時間10:47）（日本時間23:47）
アマゾン＜AMZN＞ 258.76（-4.28 -1.63%）
アマゾン＜AMZN＞が前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＷＳも予想を上回り、ｅコマースも好調だった。ＡＷＳの売上高は２８％増と、２２年第２四半期以来の高成長を記録。ＡＷＳは全体売上の約２割、営業利益の大半を占める主力事業。
同社は近年、アンソロピックやオープンＡＩと大型契約を結び、今後数年で１０００億ドル超のＡＷＳ利用をコミットさせており、ＡＷＳの成長鈍化への懸念を和らげている。ただ、同社はデータセンター拡張に想定以上の支出を行っており、株価は冴えない反応。ただ、アナリストは「ＡＷＳの成長加速が本格化している」と評価していた。
また、同社が大規模出資するアンソロピックが、企業価値９０００億ドル超を視野に資金調達を検討しているとも伝わっていた。
（１－３月・第１四半期）
・１株利益：2.78ドル（予想：1.62ドル）
・売上高：1815.2億ドル（予想：1772.3億ドル）
AWS：375.9億ドル（予想：366.8億ドル）
オンラインストア：642.5億ドル（予想：626.5億ドル）
実店舗：57.9億ドル（予想：58.1億ドル）
サードパーティ販売サービス：415.8億ドル（予想：407.8億ドル）
広告：172.4億ドル（予想：169.0億ドル）
サブスク：134.3億ドル（予想：130.7億ドル）
・営業利益：238.5億ドル（予想：207.5億ドル）
・フルフィルメント費用：272.9億ドル（予想：273.1億ドル）
・サードパーティ販売比率：60％（予想：60％）
（４－６月・第２四半期見通し）
・売上高：1940～1990億ドル（予想：1891.5億ドル）
・営業利益：200～240億ドル（予想：228.6億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
アマゾン＜AMZN＞ 258.76（-4.28 -1.63%）
アマゾン＜AMZN＞が前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＷＳも予想を上回り、ｅコマースも好調だった。ＡＷＳの売上高は２８％増と、２２年第２四半期以来の高成長を記録。ＡＷＳは全体売上の約２割、営業利益の大半を占める主力事業。
同社は近年、アンソロピックやオープンＡＩと大型契約を結び、今後数年で１０００億ドル超のＡＷＳ利用をコミットさせており、ＡＷＳの成長鈍化への懸念を和らげている。ただ、同社はデータセンター拡張に想定以上の支出を行っており、株価は冴えない反応。ただ、アナリストは「ＡＷＳの成長加速が本格化している」と評価していた。
また、同社が大規模出資するアンソロピックが、企業価値９０００億ドル超を視野に資金調達を検討しているとも伝わっていた。
（１－３月・第１四半期）
・１株利益：2.78ドル（予想：1.62ドル）
・売上高：1815.2億ドル（予想：1772.3億ドル）
AWS：375.9億ドル（予想：366.8億ドル）
オンラインストア：642.5億ドル（予想：626.5億ドル）
実店舗：57.9億ドル（予想：58.1億ドル）
サードパーティ販売サービス：415.8億ドル（予想：407.8億ドル）
広告：172.4億ドル（予想：169.0億ドル）
サブスク：134.3億ドル（予想：130.7億ドル）
・営業利益：238.5億ドル（予想：207.5億ドル）
・フルフィルメント費用：272.9億ドル（予想：273.1億ドル）
・サードパーティ販売比率：60％（予想：60％）
（４－６月・第２四半期見通し）
・売上高：1940～1990億ドル（予想：1891.5億ドル）
・営業利益：200～240億ドル（予想：228.6億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美