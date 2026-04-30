（NY時間10:47）（日本時間23:47）

アマゾン＜AMZN＞ 258.76（-4.28 -1.63%）



アマゾン＜AMZN＞が前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＷＳも予想を上回り、ｅコマースも好調だった。ＡＷＳの売上高は２８％増と、２２年第２四半期以来の高成長を記録。ＡＷＳは全体売上の約２割、営業利益の大半を占める主力事業。



同社は近年、アンソロピックやオープンＡＩと大型契約を結び、今後数年で１０００億ドル超のＡＷＳ利用をコミットさせており、ＡＷＳの成長鈍化への懸念を和らげている。ただ、同社はデータセンター拡張に想定以上の支出を行っており、株価は冴えない反応。ただ、アナリストは「ＡＷＳの成長加速が本格化している」と評価していた。



また、同社が大規模出資するアンソロピックが、企業価値９０００億ドル超を視野に資金調達を検討しているとも伝わっていた。



（１－３月・第１四半期）

・１株利益：2.78ドル（予想：1.62ドル）

・売上高：1815.2億ドル（予想：1772.3億ドル）

AWS：375.9億ドル（予想：366.8億ドル）

オンラインストア：642.5億ドル（予想：626.5億ドル）

実店舗：57.9億ドル（予想：58.1億ドル）

サードパーティ販売サービス：415.8億ドル（予想：407.8億ドル）

広告：172.4億ドル（予想：169.0億ドル）

サブスク：134.3億ドル（予想：130.7億ドル）

・営業利益：238.5億ドル（予想：207.5億ドル）

・フルフィルメント費用：272.9億ドル（予想：273.1億ドル）

・サードパーティ販売比率：60％（予想：60％）



（４－６月・第２四半期見通し）

・売上高：1940～1990億ドル（予想：1891.5億ドル）

・営業利益：200～240億ドル（予想：228.6億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト