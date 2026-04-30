NBAプレーオフ1回戦が大詰め…6カードが第6戦以降にもつれるのは2014年以来初

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　4月30日（現地時間29日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」はファーストラウンド3試合が行われ、1勝3敗で追い込まれていたデトロイト・ピストンズがオーランド・マジック、ヒューストン・ロケッツがロサンゼルス・レイカーズをそれぞれ下し、シリーズを第6戦へと引き延ばした。


　なかでもウェスタン・カンファレンス第5シードのロケッツは、3連敗であとがなくなって迎えた第4戦から2連勝。0勝3敗から2連勝して第6戦に持ち込んだのはNBA史上16チーム目のこと。


　この日を終えた時点で、カンファレンス・セミファイナル進出を決めているのはウェスト第1シードのオクラホマシティ・サンダー、第2シードのサンアントニオ・スパーズのみ。


　ファーストラウンド全8カードのうち、実に6カードが第6戦以降の決着となった。特にイースタン・カンファレンスでは、全4カードの決着がいずれも第6戦以降までもつれており、ファーストラウンドが4戦先勝（7ゲームシリーズ）になった2003年以降では2003年以来初。


　そして、6カードが第6戦以降まで続くのは2014年以来初のこと。この6カードにおける第6戦の日程は下記のとおり。3勝2敗で王手をかけているチームがカンファレンス準決勝へ勝ち進むのか、あるいは崖っぷちにいるチームが勝利し、運命の第7戦へ引きずり込むのかは必見だ。

※日付はいずれも日本時間、以降チーム名は略称、右側がホームチーム


◆■NBAプレーオフ2026 ファーストラウンド第6戦の日程

＜ウェスタン・カンファレンス＞

・5月1日

ナゲッツ（2勝）対ウルブズ（3勝）


・5月2日

レイカーズ（3勝）対ロケッツ（2勝）


＜イースタン・カンファレンス＞

・5月1日

ニックス（3勝）対ホークス（2勝）

セルティックス（3勝）対シクサーズ（2勝）


・5月2日

ピストンズ（2勝）対マジック（3勝）

キャバリアーズ（3勝）対ラプターズ（2勝）



【動画】ロケッツがレイカーズに2連勝した第5戦のハイライト