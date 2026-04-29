「オリックス５−４ソフトバンク」（２９日、京セラドーム大阪）

モデルで女優の青野楓がセレモニアルピッチに登場。異例のキャッチャーを務め、見事なキャッチングを披露し、球場を沸かせた。

この日は「ＦＵＪＩＴＡ ＫＩＮＺＯＫＵ ＤＡＹ」として開催。球団ＯＢの能見篤史氏がピッチャー、青野が捕手を務め、能見氏の左打者の外角に外れたボールを見事にキャッチ。キャッチした際には後方のカメラにキュートなドヤ顔を浮かべた。

ＳＮＳなどでは「あの女の人なんで能見さんのボール平気で捕れんの？何者や」と話題に。１２年にフジテレビ「めざましテレビ」のイマドキガールを務め、映画「ニセコイ」などに出演している一方で、空手黒帯で、東京の社会人野球チーム・ブルキースにも所属している青野。美しい腹筋と背中を覗かせた姿も注目を集め、「綺麗な女の人がキャッチャーをやった始球式謎すぎる」、「女の人の腹筋すごすぎん？」、「捕手が腹筋むき出しなんすごい光景やな」との声が上がっていた。