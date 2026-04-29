アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が29日、「ONE SAMAURAI 1 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦 ロッタンVS武尊」を有明アリーナで開催。メインイベントでは現役ラストマッチとなったK-1元3階級制覇王者の武尊（team VASILEUS）が元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5R勝利し、有終の美を飾った。

“カリスマ”の現役ラストマッチ。妻で女優の川口葵（27）も会場に駆けつけ、緊張した面持ちで夫の雄姿を見守った。また武尊と親交のあるレスリングの吉田沙保里さん、柔道の阿部一二三・詩きょうだい、と五輪金メダリストも会場に駆けつけ声援を送った。

1Rから両者は一歩も引かない展開。2Rに試合が動いた。両者打ち合いの展開でカウンターの左フックでダウンを奪った。その後も左フックで2度目のダウンを奪った。3Rは被弾しながらも“来いよ！”と吠える場面もあった。

4Rはロッタンが圧力を強めて苦戦する場面もあったが、ラウンド終了間際にはラッシュを仕掛けてダウン寸前まで追い込んだ。最終Rもダウンを奪うと最後はラッシュでロッタンを倒しきってKO勝利。有終の美を飾った。試合後には最後となるムーンサルトを披露。ベルトを手にすると涙を流して雄叫びを上げた。