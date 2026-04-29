大谷翔平は「痛みに共感」フリーマンは「思わず笑っていた」捕手スミスの急所に…ファン反響「危険な瞬間の一つだ」

スミス自身も最後は苦笑いを浮かべた(C)Getty Images

試合中の一コマが話題だ。

現地時間4月28日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地ドジャーススタジアムでのマーリンズ戦に先発登板し、6回5安打2失点（自責1）、9奪三振、4四死球と好投。打線の援護がなく、今季1敗目（2勝）を喫したが、この試合では、“コミカルな一幕”が反響を集めている。

【動画】大谷翔平は「痛みに共感」フリーマンは「思わず笑っていた」ファウルチップがスミスの急所に直撃したシーンの映像

2回ビハインドの6回先頭でマーリンズの6番コナー・ノービーと対戦した場面、ファウルチップが捕手ウィル・スミスの股間に直撃。苦悶の表情を浮かべるドジャースの背番号17に対し、大谷は少し心配そうな表情で苦笑い、一塁フレディ・フリーマンは思わず笑っていた。

一連のやり取りを受け、米メディア『Jomboy Media』の公式SNSは、「ファウルチップがウィル・スミスの急所に直撃」と実際の映像を掲載。「ショウヘイ・オオタニが彼の痛みに共感する一方で、フレディ・フリーマンは思わず笑っていた」とチームメイトの反応を伝えている。