◆米大リーグ ドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。それでも、再び規定投球回に達して防御率０・６０はメジャートップに浮上。チームの連勝は「３」でストップした。

今季２度目の投手専念となった大谷。試合後、ロバーツ監督は「（打者で出場しないことを決めたのは）２日前だ。試合の後に伝えた」と説明。初回にはマウンド上で首付近を気にするしぐさもあったが、「今夜はまだトレーナーと話をしていないので、彼の首が張っていたり痛んだりしていたのか、それがいくつかの失投につながったのかは分からない。現時点では何とも言えない」と話すにとどめた。

「打者・大谷」を欠いた打線は１得点と沈黙した。それでも、指揮官は「（今後の）私の計算には影響しないと思う。最も重要なのは翔平にとって正しい選択をすることだ。今夜、彼がラインアップにいなくても我々は勝つべきだった。だから、また同じ状況になっても私は同じ決断を下すだろう」と話した。