平野綾『ハルヒ』SOS団を緊急招集 声優仲間たちとオフショット「目尻のアイラインが落ちるくらい泣き笑って」
テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』涼宮ハルヒ役の平野綾が29日、自身のXを更新し、『SOS団』メンバーたちを緊急招集した写真を投稿した。
【写真】『ハルヒ』SOS団メンバー声優集結！メイクが崩れても笑う平野綾
Xでは「【SOS団緊急招集！！】音響監督・鶴岡さんのお誕生日を大いに盛り上げる会、開催！！2月の涼宮ハルヒの消失上映会の時にみんなで話し合ってコツコツ計画して、鶴岡さんのお誕生日当日にお祝いできました」と報告。
続けて「鶴岡さんがにっこにこな笑顔で、それを見ているだけで幸せで みんなでご飯を食べたことも実は意外と3回目？！とかだったから、何だか20年目にして初めて知ることとかもあって。SOS団ってひとりひとりの役割みたいなのがはっきりしてるんですよね。どんなに久しぶりに会ってもすぐそこに戻れる。だから５人集まるとすごいパワーになる」としみじみ。
記念写真を4枚投稿し「楽しすぎて目尻のアイラインが落ちるくらい泣き笑って、お喋りしすぎて写真撮り忘れて外で自撮りしようとしていたら、若者が助けてくれて、ライトまで照らして撮ってくれた ありがとう若人よ！あなた達はもう準団員よ」と伝えた。投稿された写真では、SOS団メンバーのキャラクターを演じた声優たちが集結している。
【写真】『ハルヒ』SOS団メンバー声優集結！メイクが崩れても笑う平野綾
Xでは「【SOS団緊急招集！！】音響監督・鶴岡さんのお誕生日を大いに盛り上げる会、開催！！2月の涼宮ハルヒの消失上映会の時にみんなで話し合ってコツコツ計画して、鶴岡さんのお誕生日当日にお祝いできました」と報告。
続けて「鶴岡さんがにっこにこな笑顔で、それを見ているだけで幸せで みんなでご飯を食べたことも実は意外と3回目？！とかだったから、何だか20年目にして初めて知ることとかもあって。SOS団ってひとりひとりの役割みたいなのがはっきりしてるんですよね。どんなに久しぶりに会ってもすぐそこに戻れる。だから５人集まるとすごいパワーになる」としみじみ。
記念写真を4枚投稿し「楽しすぎて目尻のアイラインが落ちるくらい泣き笑って、お喋りしすぎて写真撮り忘れて外で自撮りしようとしていたら、若者が助けてくれて、ライトまで照らして撮ってくれた ありがとう若人よ！あなた達はもう準団員よ」と伝えた。投稿された写真では、SOS団メンバーのキャラクターを演じた声優たちが集結している。
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