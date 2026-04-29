◆米マイナー２Ａ コーパスクリスティ―フリスコ（２８日、米テキサス州コーパスクリスティ＝ワタバーガーフィールド）

右腕の疲労のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ・今井達也投手（２７）が２８日（日本時間２９日）、傘下２Ａコーパスクリスティの一員として初のリハビリ登板に臨んだ。本拠地・フリスコ戦に先発し、２回０／３を６安打５失点で降板した。

初回。先頭からいきなり連続四球を与えると、３番打者に先制の中前適時打を浴び、さらに内野ゴロの間に１点を失った。この回だけで３四球と課題の制球力に改善の余地が見られた。２回は先頭に二塁打を打たれ、暴投で無死三塁。次打者には右越え適時二塁打を献上した。計３本の二塁打を許したこの回も２失点。３回は先頭に左翼席へのソロを被弾して降板。球数５９球でストライク率５２・５％だった。

今井は今月１０日（同１１日）の敵地・マリナーズ戦に先発するも、５四死球を与える乱調で１死しか奪えず３失点。右腕の異変を訴え、検査を受けるためにチームを離れていた。現地メディアによると、今井はその原因に関して「（米国の生活に）慣れてないってことじゃないですかね。野球もそうですし、野球以外でも移動も全部チームに帯同したりとか。自分が思ったよりも苦労してるところはあると感じています」と話していた。ＭＬＢ公式サイトは、イスパーダ監督が「検査で肩と腕の損傷は見られなかった」と明らかにし、今後は腕の筋力を戻すことに重点を置いていくと伝えていた。

１６日（同１７日）には本拠地のダイキンパークでキャッチボールを行い、「ペロータ・クバーナＵＳＡ」のＪ・ゴンザレス記者の取材に対応した今井。同記者は自身のＸでその際の様子を公開した。「マウンドからいつ投げるのか」と質問された右腕は「それは俺も知りたい」とし、ＩＬ入りした当初の右腕の状態について「全体的に出力というか、チェックで力が入りづらい部分があったし、実際試合でシアトルで投げていても握力がなくてボールが抜けちゃうなという感覚が試合中にあった」と説明した。米国の生活に慣れていないことも疲労が蓄積した原因としていたが、「他の日本人選手に助言を求めることはなかったのか」と聞かれると「いや、友達あんまりいないんで（笑）」と話していた。