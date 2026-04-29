新幹線の3列シート、“一般的に不人気”な真ん中の席にある“工夫”が 「真ん中人気になっちゃう」
日本テレビで28日、『X秒後の新世界』（毎週火曜 後10：00）が放送。新幹線の3列シートについて取り上げた。
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番組では、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす趣旨でさまざまな知識を紹介。その中で新幹線の3列シートを取り上げた。
番組では、人気なのは両端で、挟まれる真ん中は“一般的に不人気”と説明。そんな真ん中の席は「両側のシートに比べて少し広い」という。
両側は約44センチ、真ん中は約46センチだという。これは「両側を乗客に挟まれる際に圧迫感を和らげる工夫」なのだそう。
スタジオでVTRを見守ったみちょぱは「真ん中人気になっちゃう」と声を上げていた。
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番組では、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす趣旨でさまざまな知識を紹介。その中で新幹線の3列シートを取り上げた。
番組では、人気なのは両端で、挟まれる真ん中は“一般的に不人気”と説明。そんな真ん中の席は「両側のシートに比べて少し広い」という。
両側は約44センチ、真ん中は約46センチだという。これは「両側を乗客に挟まれる際に圧迫感を和らげる工夫」なのだそう。
スタジオでVTRを見守ったみちょぱは「真ん中人気になっちゃう」と声を上げていた。