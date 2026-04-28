東京・三鷹市、太宰治の命日控え“お願い”「ご遺族やボランティアの皆様は多大なご苦労をされています」
東京都三鷹市は28日、公式サイトを更新し、同市下連雀の禅林寺にある太宰治の墓所を訪れる人へ“お願い”を呼び掛けた。
【写真】「ご遺族やボランティアの皆様は多大なご苦労を」太宰治の命日控え“お願い”した東京・三鷹市の投稿
サイトでは「『太宰治』墓所への参拝に関するお願い」と題し、「6月のご命日を控え、三鷹市下連雀の禅林寺にある太宰治の墓所を訪れる皆様へ、参拝時のマナーについて、三鷹市より改めてお願い申し上げます」と書き出した。
「ご遺族より、『太宰治を偲んで墓参りしていただけることは遺族として大変ありがたいと思っております。墓に来られた皆様が気持ちよくお参りできますよう、お供え物についてはご遠慮いただくか、お持ち帰りいただき、お気持ちだけ頂戴できればと心よりお願い申し上げます。』とのメッセージが寄せられております」とした。
続けて「墓所の維持管理について、ご遺族やボランティアの皆様は多大なご苦労をされています」とし、「ご心情に配慮いただき、節度ある参拝にご協力をお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【写真】「ご遺族やボランティアの皆様は多大なご苦労を」太宰治の命日控え“お願い”した東京・三鷹市の投稿
サイトでは「『太宰治』墓所への参拝に関するお願い」と題し、「6月のご命日を控え、三鷹市下連雀の禅林寺にある太宰治の墓所を訪れる皆様へ、参拝時のマナーについて、三鷹市より改めてお願い申し上げます」と書き出した。
「ご遺族より、『太宰治を偲んで墓参りしていただけることは遺族として大変ありがたいと思っております。墓に来られた皆様が気持ちよくお参りできますよう、お供え物についてはご遠慮いただくか、お持ち帰りいただき、お気持ちだけ頂戴できればと心よりお願い申し上げます。』とのメッセージが寄せられております」とした。
続けて「墓所の維持管理について、ご遺族やボランティアの皆様は多大なご苦労をされています」とし、「ご心情に配慮いただき、節度ある参拝にご協力をお願い申し上げます」と呼び掛けた。