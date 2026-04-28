この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

漁師はいかにして海賊になったのか？その歴史的背景

エジプト経済の危機は「移民・難民の大量流入」が原因だった。海峡封鎖がスエズ運河に与える打撃とは

経済視点で読み解く食糧危機。「脱炭素を進めてきたことで」二酸化炭素不足に陥るイギリスの皮肉な仕組み

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