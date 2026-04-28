原油高が海賊を増やす？ソマリア海賊「復活」の裏にある中東情勢と「期待リターン」の仕組み
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【中東アフリカ】ソマリアで海賊が復活！タンカーのハイジャックが増加！ソマリアで何が起こっているのか！」を公開した。動画では、かつて減少したとされていたソマリア沖の海賊が近年再び活発化している背景と、その裏にある中東情勢との深い関係について解説している。
モハP氏はまず、ソマリアの海賊問題の歴史を振り返る。1990年代の無政府状態や産業廃棄物の投棄により生活が困窮した漁師たちが「生活のために海賊行為を行うようになった」と説明。その後、自衛隊など各国の軍隊による監視で一時は激減したものの、2020年代に入り再び増加傾向にあるという。動画内では2026年4月22日にUAEを出てソマリアの首都モガディシュに向かっていたタンカーがハイジャックされたという報道にも触れられている。
海賊が再び増えている最大の理由は「経済学と同じような考え方」で説明できるという。原油価格の上昇や中東情勢の混乱により、タンカーが運ぶ石油の価値が上がり、結果として「身代金の価格も引き上がる」構造がある。モハP氏は、「儲かるのであれば、そうした犯罪行為を行うインセンティブが高まっていく」と指摘し、中東の混乱が海賊の活動を後押ししている現状を浮き彫りにした。
さらに、一時期日本で話題となった「すしざんまいの社長が海賊に漁師としての仕事を与えて激減させた」という美談についても言及。この情報は「内容が事実と異なっていたとして記事は削除されている」と明かし、情報の整理を行った。ソマリア国内では、政府やイスラム原理主義組織のアルシャバブ、独立を宣言したソマリランドなど「複数の勢力の対立」が続いており、依然として治安が極めて悪い状況にある。
モハP氏は、複雑な対立と治安の悪さが根本にある以上、「海賊行為の期待リターンが高くなってしまった今、また海賊行為が増えてきている」と結論付けた。遠く離れた中東の混乱が海域の犯罪を助長しているという事実は、現代の国際情勢の複雑さを読者に強く印象付ける内容となっている。
モハP氏はまず、ソマリアの海賊問題の歴史を振り返る。1990年代の無政府状態や産業廃棄物の投棄により生活が困窮した漁師たちが「生活のために海賊行為を行うようになった」と説明。その後、自衛隊など各国の軍隊による監視で一時は激減したものの、2020年代に入り再び増加傾向にあるという。動画内では2026年4月22日にUAEを出てソマリアの首都モガディシュに向かっていたタンカーがハイジャックされたという報道にも触れられている。
海賊が再び増えている最大の理由は「経済学と同じような考え方」で説明できるという。原油価格の上昇や中東情勢の混乱により、タンカーが運ぶ石油の価値が上がり、結果として「身代金の価格も引き上がる」構造がある。モハP氏は、「儲かるのであれば、そうした犯罪行為を行うインセンティブが高まっていく」と指摘し、中東の混乱が海賊の活動を後押ししている現状を浮き彫りにした。
さらに、一時期日本で話題となった「すしざんまいの社長が海賊に漁師としての仕事を与えて激減させた」という美談についても言及。この情報は「内容が事実と異なっていたとして記事は削除されている」と明かし、情報の整理を行った。ソマリア国内では、政府やイスラム原理主義組織のアルシャバブ、独立を宣言したソマリランドなど「複数の勢力の対立」が続いており、依然として治安が極めて悪い状況にある。
モハP氏は、複雑な対立と治安の悪さが根本にある以上、「海賊行為の期待リターンが高くなってしまった今、また海賊行為が増えてきている」と結論付けた。遠く離れた中東の混乱が海域の犯罪を助長しているという事実は、現代の国際情勢の複雑さを読者に強く印象付ける内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
JALとANAの燃油サーチャージは7月以降さらに上がる。解説者が「まだこんなもんじゃない」と断言する価格高騰の核心
経済視点で読み解く食糧危機。「脱炭素を進めてきたことで」二酸化炭素不足に陥るイギリスの皮肉な仕組み
エジプト経済の危機は「移民・難民の大量流入」が原因だった。海峡封鎖がスエズ運河に与える打撃とは
チャンネル情報
【世界経済情報】モハPチャンネル ●元機関投資家による、世界の経済ニュースをわかりやすくお伝えするチャンネルです。 ●特に、金融市場で起こっていることを、金融に詳しくない方にもわかるように解説しています。 ●また、日本のメディアではあまり報道されない、国際情勢についても情報発信しています。