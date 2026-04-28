きょう（28日）、岡山県備前市の片上大橋付近の海上で小型船が浸水し、男性1人が救助されましたが、心肺停止の状態だということです。

【現場の写真】片上大橋付近の海上で小型船が浸水 男性1人を救助も心肺停止の状態【岡山】

玉野海上保安部によりますと、きょう午前７時５５分頃 、事故の当時者が知人に連絡し、知人から「片上大橋の下で船舶が浸水し、船内に人が取り残されているようだ」と、消防と118番（第六管区海上保安本部運用司令センター）に通報したということです。

船は沈み船首が海面上に 船内から男性1人を救助

海上保安部が救助に向かったところ、船は沈んでいるものの、船首が海面上にでていて、救助に来ている漁船２隻で確保していた状態でした。



その後、伊里漁協所属の漁船３隻により、高座ノ鼻付近にえい航され、船内から男性１人を救助し、消防により備前市内の病院に搬送されましたが、心肺停止状態だということです。



玉野海上保安部は、通報を受けて、玉野海上保安部の巡視艇１隻を現場に向かわせたほか、高松海上保安部から巡視艇１隻と潜水士が派遣され、事故原因など調査を行っています。



（出動）

玉野海上保安部巡視艇たまなみ 玉野海上保安部監視取締艇 高松海上保安部巡視艇ことなみ（潜水士上乗）

【現場の写真】

発生場所の地図