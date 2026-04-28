GABAと乳酸菌で心が元気になる！トマトやキュウリ/カボチャなどの身近な食材でストレスは乗り切れる理由とは！？【健康図解 毒出し】

GABAと乳酸菌で心が元気になる！トマトやキュウリ/カボチャなどの身近な食材でストレスは乗り切れる理由

手軽にGABAをチャージ！

時間に追われたり、周りに気を使ったりと、普通に暮らしていてもストレスはたまります。そんな日常を乗り切るには、アミノ酸の一種「GABA（ギャバ）」の力を借りましょう。副交感神経を優位にし、自律神経のバランスを整えてくれるなど、抑制系の神経伝達物質として近年注目されている成分です。

GABAを含む食材のなかでもおすすめなのは、一年中手に入りやすく洗うだけで手軽に食べられるトマト。栄養面でも体内でビタミンAに変わるβ-カロテンやビタミンCが含まれていて、甘みはあるけれど糖質は少なめです。小腹が空いたとき、口が寂しいときのスイーツ代わりに食べれば、GABAやビタミンを補給しながらダイエット効果も期待できます。

また、キムチは、GABAだけでなく、心を整えてくれる乳酸菌もたっぷり含まれた優秀な食材です。ベストパートナーは同じ発酵食品の納豆。キムチの乳酸期は納豆菌をエサに増えるので、一緒に食べると腸内環境を整える効果がアップします。「第二の脳」とも呼ばれる腸が整えば、ストレスに負けない体になり、心も元気になります。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文