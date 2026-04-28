【きょうから】すき家、今年も「スパイシーキーマカレー丼」販売 「特製辛口ソース」でよりスパイシーに
牛丼チェーン店「すき家」は、きょう28日午前9時より「スパイシーキーマカレー丼」を販売する。
【画像】食欲をかき立てる…今年も「スパイシーキーマカレ―丼」の時期に
スパイシーな味わいがこれからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、今年もすき家に登場。「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品となっている。
キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使い、食べ応え抜群に仕上げた。具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスが調和した、暑くなる時期に食欲をかき立てる1品だ。
辛さを自由自在に調整できる、別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、よりスパイシーな味わいへの変化を楽しむことができる。
同時に、キーマカレーのスパイシーな味わいとミックスチーズのコクが相性抜群の「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も販売する。
■商品概要
「スパイシーキーマカレー丼」
（並盛）690円（ごはん大盛）740円
「チーズスパイシーキーマカレ―丼」
（並盛）830円（ごはん大盛）880円
「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」
（並盛）950円（ごはん大盛）1000円
「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」
（並盛）1090円（ごはん大盛）1140円
【画像】食欲をかき立てる…今年も「スパイシーキーマカレ―丼」の時期に
スパイシーな味わいがこれからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、今年もすき家に登場。「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品となっている。
キーマカレーは、鶏と豚の合い挽き肉、大豆ミート、玉ねぎ、夏野菜のナスや赤ピーマンを使い、食べ応え抜群に仕上げた。具材たっぷりでスパイシーなキーマカレーと、まろやかなおんたま、シャキシャキのレタスが調和した、暑くなる時期に食欲をかき立てる1品だ。
同時に、キーマカレーのスパイシーな味わいとミックスチーズのコクが相性抜群の「チーズスパイシーキーマカレー丼」や、秘伝のタレで煮た牛肉をトッピングした「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」も販売する。
■商品概要
「スパイシーキーマカレー丼」
（並盛）690円（ごはん大盛）740円
「チーズスパイシーキーマカレ―丼」
（並盛）830円（ごはん大盛）880円
「牛あいがけスパイシーキーマカレー丼」
（並盛）950円（ごはん大盛）1000円
「牛あいがけチーズスパイシーキーマカレー丼」
（並盛）1090円（ごはん大盛）1140円