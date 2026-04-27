実業家・堀江貴文氏（53）が27日に公式X（旧ツイッター）を更新。ドラマ化で話題となっている「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの鑑定を受けた過去について言及した。

堀江氏は「【細木さんに言われた『あなた、背中に龍が乗ってるわよ』】」と切り出すと「Netflixのオリジナル作品『地獄に堕ちるわよ』を観た。細木数子さんの生涯を描いた作品だ。細木数子さんとは一度だけテレビ番組でご一緒したことがある」と振り返る。

「私は基本的に占いにはそこまで興味がなかったので、細木さんという人物に強く関心を持っていたわけではない。ただ、朝青龍など共通の知人もいて、周辺の話は断片的にいろいろと耳に入ってきていたし、独特の存在感のある人だという印象はあった」とつづっていた。

堀江氏と細木さんは、06年1月1日に放送されたテレビ朝日の特番で共演している。そこで細木さんは「あんたの背中には龍が憑いている」などと、堀江氏の手腕を絶賛。ライブドアの株価については「5倍ぐらいすぐにいく」と予言していたが、同月23日には堀江氏が証券取引法違反の疑いで逮捕、同社は上場廃止となった。