＝LOVE大谷映美里「チェンソーマン」マキマコスプレが話題「再現度高すぎ」「破壊力すごい」
【モデルプレス＝2026/04/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。コスプレ姿を公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「レベチの可愛さ」ファン悶絶の人気キャラコスプレ姿
同月23日に自身のTikTokで赤髪にイメージチェンジしたことを報告していた大谷。この日は「赤髪にしたので、チェンソーマンのマキマさんのコスプレをしてみました」とつづり、人気漫画・アニメ「チェンソーマン」に登場するキャラクター・マキマのコスプレ姿の写真を投稿している。赤髪をサイドで三つ編みにし、白のシャツに黒のネクタイを合わせたスタイルで上目遣いにカメラを見つめる姿が収められている。
また、クールな表情の全身ショットや窓辺に座ってポーズをとる写真なども載せている。
この投稿は「破壊力すごい」「再現度高すぎ」「次元が違う」「レベチの可愛さ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「レベチの可愛さ」ファン悶絶の人気キャラコスプレ姿
◆大谷映美里「チェンソーマン」マキマコスプレ披露
同月23日に自身のTikTokで赤髪にイメージチェンジしたことを報告していた大谷。この日は「赤髪にしたので、チェンソーマンのマキマさんのコスプレをしてみました」とつづり、人気漫画・アニメ「チェンソーマン」に登場するキャラクター・マキマのコスプレ姿の写真を投稿している。赤髪をサイドで三つ編みにし、白のシャツに黒のネクタイを合わせたスタイルで上目遣いにカメラを見つめる姿が収められている。
また、クールな表情の全身ショットや窓辺に座ってポーズをとる写真なども載せている。
◆大谷映美里の投稿に「再現度高すぎ」と反響
この投稿は「破壊力すごい」「再現度高すぎ」「次元が違う」「レベチの可愛さ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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