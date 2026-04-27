「全てが可愛いかった」22歳女子ゴルファー、“笑顔満開”のハマスタ始球式も「悔しすぎてちょっと引きずってました」…「大暴投はご愛嬌ってことで」

女子ゴルフの都玲華が横浜スタジアムで始球式を行った(C)産経新聞社

女子ゴルフの都玲華が、4月27日までに自身のインスタグラムを更新し、25日に横浜スタジアムで行われたDeNA−巨人戦で始球式を務めたことを報告。笑顔満開の投球シーンの写真を公開している。

【写真】「めっちゃ可愛い〜」女子ゴルフ都玲華、始球式の様子をチェック

22歳の都は背番号「385」のベイスターズのユニフォームでマウンドに上がり、インスタには「人生初の始球式！！ 練習ではよかったのに、、、本番はしっかり暴投してきました」と綴り、「終わったあと、悔しすぎてちょっと引きずってました」と、投球には納得がいかなかったようだが、「でもあのマウンドに立てたこと、本当に貴重な経験でした！素敵な機会をいただき、ありがとうございました」と、感謝の思いを述べている。

この投稿にファンからは「385番ユニ… とっても似合ってて可愛いです」「お疲れ様でした 始球式素敵でした」「めっちゃ可愛い〜」「大暴投はご愛嬌ってことで」「背番号385のユニフォーム姿でマウンドに立ってから投げてマウンドを降りるまで、全てが可愛いかった」と、労いの言葉とともに、多くの反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]