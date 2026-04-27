新型エルグランドの“上質スポーティ仕様”に大注目！

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2026年4月10日、今夏発売予定の高級ミニバン「新型エルグランド」をベースにしたカスタムカー「AUTECH（オーテック）」のインテリアデザインの一部を先行公開しました。

初代エルグランド（E50型）は、日本における高級ミニバン市場の先駆者として1997年に登場しました。

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それまでの商用車ベースのワゴンとは一線を画す、圧倒的な存在感と豪華な内装を備えた「プレミアムミニバン」という新たなカテゴリーを創出しています。

2002年に登場した2代目（E51型）では、FRレイアウトによる力強い走行性能と重厚なデザインが支持され、市場における「キングオブミニバン」としての地位を盤石なものとしています。

そして2010年登場の現行型（E52型）では、低重心プラットフォームの採用により、セダンに近いハンドリングを追求するなど、常に独自の進化を遂げました。

しかし度重なる改良を重ねながらも、デビュー以来15年以上にわたって全面刷新はなく、その間にライバルのトヨタ「アルファード／ヴェルファイア」が勢力を拡大しており、早期のフルモデルチェンジが待たれていたところです。

そんな中、2025年10月に開催された「ジャパン・モビリティ・ショー2025（JMS2025）」において、次期型エルグランドが先行公開されるとともに、2026年夏の発売予定がアナウンスされました。

新たな4代目となる新型エルグランドは、威風堂々としたスタイリング、上質な内装に加え、第3世代「e-POWER」や電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」の搭載、「プロパイロット2.0」の新採用など、日産の最新技術が惜しみなく投入される予定です。

今回新たな発表があったオーテックは、NMCが手がけるカスタムカーブランドとして数多くの日産車に展開されており、現行（3代目）エルグランドにもラインナップされているものです。

NMCは、1984年創立の「ニッサン・モータースポーツインターナショナル（NISMO）」と、1986年創業の「オーテックジャパン」が2022年4月に統合し誕生した日産の関連会社です。

カスタムカー“オーテック”は、同社が多種多様なカスタムカーづくりで蓄積してきた伝統のクラフトマンシップを継承し、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングを伸長させるべく誕生しています。

コンセプトにスポーティさと上質さを兼ね備えた「プレミアムスポーティ」を掲げ、エルグランドのほかにも、「エクストレイル」「リーフ」「セレナ」「キックス」「ノートオーラ」など日産の複数のモデルに設定されています。

オーテック発祥の地、湘南・茅ヶ崎の「海」と「空」のイメージから想起したブルーをブランドのアイコニックカラーとし、光沢感あるドットパターンに処理されたフロントグリルやメタル調フィニッシュのプロテクター、そしてブラックとブルーのコンビネーションでコーディネイトされた上質なインテリアなどを特徴としています。

NMCでは、新型エルグランドの初公開とほぼ同じタイミングの2025年10月に、ドットパターンのフロントグリルやブルーのエンブレムを含む新型エルグランド オーテックの画像を先行公開していました。

2026年3月には第2弾として、多スポークデザインの専用ホイールや、シルバーの加飾が施されたエアロパーツの一部が公開されており、今回が第3弾となります。

公開された第3弾の画像では、これまでのオーテックの定石通りといえるブルーのステッチがアクセントとなる上質なブラック内装の様子が紹介されており、正式発表に向けた期待がさらに高められるものとなっていました。

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新型エルグランド“AUTECH”の新たな情報公開に対し、SNSなどにはすでにさまざまな反響が寄せられています。

多かったのは、「今度のエルグラはブルーが似合うね」「安定のオーテック」「オーテックのツブツブグリルやメッキ加飾と新型のデザインって愛称良さそう」「ノーマル（の新型エルグランド）よりもAUTECHのほうが欲しい」「内装の仕立ては期待できる」など、日産ファンから集まった期待の声の数々でした。

またライバルのアルファードを意識する意見も散見され、「こっちのほうがセンスが良い」「街で並んだら存在感で負けない気がする」などのコメントがみられました。

今後もさらなる情報公開がおこなわれるのか、引き続きNMCからの情報から目が離せません。