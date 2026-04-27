「食べ歩きとしても人気」グルメも楽しめる“京都府の温泉地”ランキング！ 2位「天橋立温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートして慌ただしい日々が続く中、少し足を伸ばして温かい湯船に癒やされたいと考えている方も多いのではないでしょうか。ゆったりとした湯浴みはもちろん、食事のクオリティーでも満足度の高い場所はどこなのか、気になるところです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「京都府の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本三景・天橋立の絶景を楽しみながら、地元の海産物や旬の食材を使った料理が味わえる宿が多く、温泉とグルメを同時に堪能できるため」（30代男性／埼玉県）、「日本三景の天橋立なら舞鶴も近いので、日本海の幸が楽しめそうだから」（30代男性／静岡県）、「天橋立の限定ごはんが食べれそうだから」（40代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは「湯豆腐や京懐石など京都らしい上品な料理が楽しめるし、観光地なので食べ歩きなどもできるから」（30代女性／石川県）、「学校の授業で調べた際に、京都市内の喧騒を離れ、洗練された和食や郷土料理が楽しめると書いてあり、さらには食べ歩きとしても人気とあり興味がわいたため」（10代男性／三重県）、「嵐山で食べた湯豆腐がおいしかったから」（20代女性／栃木県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「京都府の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：天橋立温泉／65票日本三景の1つに数えられる「天橋立」に位置する天橋立温泉が2位にランクイン。宮津湾の美しい景観を眺めながら、冬は幻の「間人ガニ」や「ぶりしゃぶ」、夏は「岩ガキ」など、日本海の豊かな恵みによる新鮮な魚介類を堪能できます。歴史ある智恩寺の門前町での食べ歩きも楽しみの1つです。
回答者からは「日本三景・天橋立の絶景を楽しみながら、地元の海産物や旬の食材を使った料理が味わえる宿が多く、温泉とグルメを同時に堪能できるため」（30代男性／埼玉県）、「日本三景の天橋立なら舞鶴も近いので、日本海の幸が楽しめそうだから」（30代男性／静岡県）、「天橋立の限定ごはんが食べれそうだから」（40代男性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：嵐山温泉／122票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは嵐山温泉でした。渡月橋や竹林の小径といった京都屈指の景勝地にあり、四季折々の自然美と共に湯浴みが楽しめます。周辺には湯豆腐の名店や京料理の料亭、さらにはSNS映えする最新スイーツ店まで多彩なグルメが揃い、散策と美食を同時に満喫できるのが魅力です。
回答者からは「湯豆腐や京懐石など京都らしい上品な料理が楽しめるし、観光地なので食べ歩きなどもできるから」（30代女性／石川県）、「学校の授業で調べた際に、京都市内の喧騒を離れ、洗練された和食や郷土料理が楽しめると書いてあり、さらには食べ歩きとしても人気とあり興味がわいたため」（10代男性／三重県）、「嵐山で食べた湯豆腐がおいしかったから」（20代女性／栃木県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)