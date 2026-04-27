◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―広島（２６日・甲子園）

阪神・藤川球児監督（４５）が通算１６７試合目にして、１００勝に到達した。巨人・原辰徳監督の持つセ・リーグ最速記録に並んだ。「阪神タイガースのチームワークが結果で表れているというのは、単純にうれしいですね」。自身の数字に無頓着な指揮官だが、組織で成し遂げたスピード達成に価値を見いだした。

節目の１勝も球児阪神らしかった。就任時にリーダーに指名した４番・佐藤が４回に右中間へ先制６号ソロ。投げては大竹、桐敷とつなぎ９回はドリスが締める完封リレーだ。助っ人は昨季途中に自ら球団に具申して再獲得。もはや欠かせないピースになっている。

藤川監督にとって、原氏は尊敬する球界の大先輩だ。０９年ＷＢＣで監督と選手として世界一を経験。タテジマをまとえば、宿敵の将のタクトを常に意識した。「用兵が巧み。一番戦術で攻略してくる。自分が抑えの時も９回まで代走を残していた」。当時の記憶は指揮を執る現在、ベンチワークにも重なる。現役時代にもらった「球界の宝」としたためられた直筆の色紙は今も大切に保管している。

２０年の引退報告時には「いい指導者になるよ」と背中を押された。今年の巨人との開幕カードで対面し、「おめでとう」と昨季のリーグ優勝のねぎらいと激励を受けた。「いろいろ気にかけてくださっている」。６年前にかけられた言葉が現実となり、折しも同じ試合数でたどり着いた。

チームは１３日ぶりに首位に浮上。２８日のヤクルト戦（神宮）から始まる９連戦へ、球児監督は「いいゴールデンウィークにできる予感がしています」と予告した。主力の近本が左手首骨折のアクシデントに見舞われたが、１００勝を当然の通過点とし、白星を積み重ねていく。（小松 真也）