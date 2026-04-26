『鬼レンチャン』前回王者のボビー・オロゴン、衝撃の敗戦 ボディビル界からシンデレラボーイ現る「マッチョの声援が聞こえた」【アームレスリング重量級】
フジテレビは26日、『千鳥の鬼レンチャン◆第2回腕相撲トーナメント！芸能界最強の力自慢は誰だ？』（後7：00）を放送。90キロ以上の重量級で熱戦が繰り広げられた。（以下、ネタバレあり）
【写真】血管がやばい…王者ボビー・オロゴンに勝ったポパイ関根【アームレスリング重量級】
青木マッチョ（かけおち）、石橋貴俊、岩友親方（岩友亘右）、崎山雄太（崎＝たつさき）、しんや、ボビー・オロゴン、ポパイ関根（関根丈二）、矢野通という8人で行われた重量級。
前回圧倒的な強さで初代王者に輝いた“還暦”のボビー・オロゴンが、今大会でも圧倒的な強さを発揮し、決勝に進出。準決勝で膠着状態から岩友親方（岩友亘右）に粘り勝ちしたボディビルダーのポパイ関根と対戦することに。
決勝では、握りが合わず、2度の仕切り直し。ストラップを装着しても、数回ボビーが逃げるようなしぐさをし、「次にファウルをしたら負け」というルールのなか再度戦うと、ポパイ関根がボビーをねじ伏せ、勝利。
ポパイ関根は「マッチョ界を背負ってたんで、マッチョの声援が聞こえた」と勝因を明かし、ボビーは「弱いわけじゃない、今日たまたま勝たしただけ。また出て来いよ」と挑発した。
【写真】血管がやばい…王者ボビー・オロゴンに勝ったポパイ関根【アームレスリング重量級】
青木マッチョ（かけおち）、石橋貴俊、岩友親方（岩友亘右）、崎山雄太（崎＝たつさき）、しんや、ボビー・オロゴン、ポパイ関根（関根丈二）、矢野通という8人で行われた重量級。
前回圧倒的な強さで初代王者に輝いた“還暦”のボビー・オロゴンが、今大会でも圧倒的な強さを発揮し、決勝に進出。準決勝で膠着状態から岩友親方（岩友亘右）に粘り勝ちしたボディビルダーのポパイ関根と対戦することに。
ポパイ関根は「マッチョ界を背負ってたんで、マッチョの声援が聞こえた」と勝因を明かし、ボビーは「弱いわけじゃない、今日たまたま勝たしただけ。また出て来いよ」と挑発した。