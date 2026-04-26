◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）

巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）が「７番・遊撃」で先発し、プロ初Ｖ打を含む２安打２打点と躍動した。

２回に２戦連続タイムリーとなる先制打、７回にプロ初マルチとなる左前打、８回に貴重な押し出し四球を選び、堅守でも先発・井上を支えた。「同学年の温大が先発だったので『何とか先制点を』と思っていた。点につながってよかった」と振り返った。

初対決の投手に食らいつく日々。意識するのは阿部慎之助監督から授かった助言だ。「キャンプの時は（左脚が）すり足だったんですけど、今は足を上げる形にして。その中でしっかりまっすぐを捉えきれるようにと。（以前はフォームに）動きがなさすぎて、差し込まれる場面が多かった。速い球を打たないと１軍には生き残っていけないと思うので。まだ完成してるわけじゃないですけど、いい方向には向かっている。結果も徐々に出てきているので継続してやっていきたい」と前を向いた。

押し出しを選んだシーンについては「点を欲しかったので打てるボールを待ってたんですけど、自分の今の技術では打てるか分からない（際どい）球が来た。そこを割り切りを持って入れたので、結果フォアボールにつながりましたし、ダメ押しになった」と振り返った。