SAGA久光がSVリーグ2代目女王に！中田久美HC復帰初年度に快挙【大同生命SVリーグ女子CS ファイナル】

26日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップファイナルのGAME2が横浜BUNTAIで行われた。

2代目女王を決めるチャンピオンシップ。決勝のカードは、レギュラーシーズンを2位で通過しチャンピオンシップでは群馬グリーンウイングスとPFUブルーキャッツ石川かほくを下してきたSAGA久光スプリングスと、レギュラーシーズン4位通過からヴィクトリーナ姫路とNECレッドロケッツ川崎を破って連覇を目指す大阪マーヴェラスの戦いとなった。25日（土）のGAME1ではフルセットの激闘をSAGA久光が制し、優勝に王手をかけている。

SAGA久光はアウトサイドヒッター（OH）に、北窓絢音 、中島咲愛、セッター（S）に栄絵里香、オポジット（OP）にステファニー・サムディ、ミドルブロッカー（MB）に荒木彩花と平山詩嫣、リベロ（L）に西村弥菜美でスタート。対する大阪MVはOHに田中瑞稀と林琴奈、セッターに東美奈、OPにリセ・ファンヘッケ、MBにサマンサ・フランシスと大山遼、リベロに西崎愛菜の布陣でスタートした。

いきなりフランシスのブロックで大阪MVのブレイクから始まった第1セットは、SAGA久光がGAME1に続き中島のスピード感ある攻撃で大阪MVを翻弄。3点差となるもこれ以上離されたくないところで大阪MV田中が1枚ブロックを決めて食らいつく。その後は互角の展開が続くが、逆転は許さないSAGA久光。終盤には西村の素晴らしいパンケーキからの得点もあり、25-20でセットを先取した。

大阪MVがセッターを塩出仁美に代えた第2セット、序盤こそ大阪MVリードで進むも中盤にSAGA久光が怒涛の6連続ポイントで逆転。それでも大阪MVは宮部愛芽世のスパイクで三度のロングラリーを制す。20-20の場面で一度はサムディのスパイクがアウト判定になるも、チャレンジの結果判定が覆りSAGA久光の展開に。その勢いのまま25-23でセットを取り切り勝利に王手をかける。大阪MVは1セット目より改善を見せたもののサーブで圧力をかけることができなかった。

続く第3セットは両チームメンバーを変えずにスタート。GAME1では2セット選手からフルセットまで持ち込まれたSAGA久光だが、この日は隙を見せずに序盤からリードを広げていく。押せ押せムードのSAGA久光が20-10と大量リードで20点台に乗せると、そのまま25-14で試合終了。ストレートで試合を決めた。

最後まで集中を切らさなかったSAGA久光がSVリーグの2代目女王に。9年ぶりに復帰した中田久美ヘッドコーチがクラブに4シーズンぶりのリーグタイトルをもたらした。

■試合結果

SAGA久光スプリングス 3-0 大阪マーヴェラス

第1セット 25-20

第2セット 25-23

第3セット 25-14

